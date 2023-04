Imperia, al via il servizio di noleggio di mezzi elettrici in sharing targato BIT Mobility

BIT Mobility, già presente con il proprio parco mezzi in numerose città italiane (Bari, Bergamo, Brindisi, Cattolica, Firenze, Francavilla al Mare, La Spezia, Lecce, Mestre, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Piombino, Pisa, Prato, Pulsano, Quartu Sant'Elena, Rimini, Reggio Calabria, Taranto, Trento, Verona), si prepara a mettere le proprie soluzioni per una mobilità sostenibile, dinamica, sicura e divertente a disposizione dei residenti di Imperia e dei visitatori, con particolare attenzione alla prossima stagione estiva ormai in dirittura di arrivo.

Alla base della filosofia dell'azienda vi è la volontà di offrire alternative smart ai classici mezzi di trasporto, coniugando l'attenzione per l'ambiente e la riduzione dei consumi a forme di mobilità urbana flessibili e altamente tecnologiche, semplici e comodo da usare attraverso un'App dedicata che garantisce un'operatività completa 24 ore su 24.

A Imperia il servizio BIT Mobility vedrà in prima battuta l'attivazione di 200 monopattini S3, ai quali si affiancheranno 10 e-bike. Un numero di mezzi destinato però a crescere in base alle esigenze del pubblico. L’obiettivo di questo nuovo servizio è duplice: offrire ai cittadini, pendolari e turisti modalità alternative e contemporaneamente agevolare i brevi spostamenti “dell‘ultimo miglio” negli spostamenti intermodali, sviluppando una sinergia con il trasporto pubblico locale, favorendo una valida alternativa all’uso dei veicoli privati ed alleggerendo il traffico ordinario.

Oltre a favorire un’alternativa agli spostamenti in città, le soluzioni proposte da BIT Mobility possono integrarsi con quelle già attive, contribuendo così anche a diminuire l’uso dei mezzi più inquinanti contribuendo a migliorare l’ambiente, la qualità dell’aria, nonché la vivibilità della città. Prevista un’area di circolazione percorribile di 10 km, con velocità massima di 15 km/h nelle aree di forte traffico di pedoni ed auto. Non sarà possibile circolare all’interno di Piazza S. Antonio, mentre attorno alla piazza la velocità è ridotta a 6 km/h. Ed è vietato circolare sotto i portici adiacenti a via della Repubblica ed alla statale.

Tutti i mezzi della flotta BIT Mobility rispondono ai più alti standard in termini di comfort, tecnologia e sicurezza per offrire agli utenti un'esperienza di guida immediata, comoda e dal ridottissimo impatto ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione delle soste, saranno attivati sul territorio comunale circa 60 'BIT POINT', appositi stalli dedicati allo sharing per la riduzione dei disagi legati al parcheggio.

“Con convinzione la nostra azienda - ha detto Michela Crivellente (CEO di BIT Mobility) - ha deciso di raccogliere l'invito dell'amministrazione comunale di Imperia, che ha mostrato una grandissima sensibilità per quanto riguarda il futuro della mobilità urbana. Tematiche perfettamente in linea con la mission di BIT Mobility, azienda impegnata nella ricerca di soluzioni in sharing a bassissimo impatto ambientale, sicure e dinamiche, che offrono a residenti e visitatori la possibilità di vivere la città a 360 gradi. Imperia da questo punto di vista rappresenta una piazza d'eccezione, che ci dà la possibilità di mettere in campo mezzi all'avanguardia e altamente performanti. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la fiducia accordata e per essere al nostro fianco nel promuovere iniziative legate alla sicurezza stradale".