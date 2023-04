È uscito "Studio sulla cubomagia", il libro del mago bordigotto Mark Rain

Mago giovanissimo di Bordighera, ha appena pubblicato il suo primo libro sulla magia. E' Marco Scarfò, in arte Mark Rain, soltanto ventunenne e già apprezzato per le sue grandi capacità di illusionista e prestigiatore che lo hanno anche visto vincere due importanti concorsi. Uno sul web, Twitch Got Talent, e due anni consecutivi all'Assokappa Magic Camp di Canazei (Trento).