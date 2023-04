Vallecrosia: giovedì prossimo il 'Laboratorio dell'Autostima con lo sportello 'Noi4You'

Torna, come di consueto, l’appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You.

Il tema trattato, giovedì prossimo alle 21 nella sala polivalente di via Colombo a Vallecrosia, sarà quello dei facili giudizi e di come si può essere facilmente condizionati dalla disinformazione e dalla assoluta non conoscenza di fenomeni o persone.

Verranno approfondite tematiche psicologiche molto interessanti e formative legate a questi temi. Un piccolo-grande spunto di riflessione e formazione. Come sempre, dopo una presentazione del tema da parte dalla dott.ssa Guendalina Donà (psicologa-psicoterapeuta), vi potranno essere un dibattito ed uno scambio costruttivo che da sempre sono gli scopi di queste serate: arricchire e stimolare tutti coloro che vi partecipano.