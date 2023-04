Imperia Rinasce in giro per la città, "Gestione a macchia di leopardo, la gente non ha bisogno solo di grandi opere"

"Siamo contrari a una gestione 'a macchia di leopardo' della cosa pubblica: bella dove si vede, deteriorata dove non si vede".

È il commento di Imperia Rinasce, il gruppo a sostegno della candidatura a sindaco di Ivan Bracco per le elezioni di Imperia. "Per comprendere quali sono i reali problemi di una città, le criticità su cui intervenire, non c’è niente di meglio di un viaggio. E con lo spirito di un viaggiatore attento abbiamo iniziato a percorrere le vie di Imperia iniziando da Oneglia, per poi spingerci a Porto Maurizio fino alle frazioni, dimenticate spesso perché meno visibili. Sono stati gli stessi abitanti a segnalarci i pavimenti sconnessi, gli angoli sporchi, gli interventi recenti già ammalorati. Alcuni commercianti, ad esempio, ci hanno mostrato angoli degradati dei portici onegliesi, quel 'cuore commerciale' fresco di restauro" - spiegano.

"A pochi passi da piazza Bianchi, per esempio, le vetrine dei negozi sono 'ornate' dagli escrementi dei piccioni: mentre la chiesa di Santa Annunziata, in piazza Ulisse Calvi, che è di proprietà comunale, ha un vetro rotto da mesi attraverso il quale entrano i piccioni - aggiungono -. All’interno della chiesa è conservato un organo di pregio che, ovviamente, si sta rovinando. In via di Santa Lucia, la stradina dietro la chiesa è in condizioni di completo abbandono con buche e griglie per raccogliere le acque sollevate".

"La stessa nuova pavimentazione dei portici è il simbolo del 'fare ma fare male' perché le piastrelle, trattate probabilmente con prodotti chimici poco idonei, si stanno deteriorando perdendo il colore; molte piastrelle inoltre sono già rotte e presentano delle venature che fanno presagire danni importanti. Le grandi opere sono belle e fanno promozione ma la gente ha bisogno di altro: di strutture pulite e funzionanti in cui gli anziani possano muoversi facilmente e senza il timore di cadere - concludono da Imperia Rinasce -. Il nostro viaggio attraverso i quartieri di Imperia è appena iniziato e invitiamo la popolazione a segnalarci le problematiche cittadine, anche quelle più piccole. Una città va curata e amata. Anche il voto è un’espressione di amore".