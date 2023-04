Arma di Taggia: la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo e la realtà della Casa Grande di Giz

Lo spettro autistico si manifesta nella prima infanzia, e la precocità della diagnosi e, conseguentemente delle terapie adeguate, possono migliorare sensibilmente la capacità di recupero. La Casa Grande di Giz di Arma di Taggia è sorta con l'obiettivo di aiutare a dare una prima indicazione alle famiglie che possono rivolgersi gratuitamente al Centro d'ascolto e, volendo, seguire i percorsi terapeutici con le varie figure (Neuro-Psicomotricista, Logopedista, Psicologa-Psicoterapeuta) specializzate nella presa in carico della famiglia in toto e del minore in tutti i disturbi.



"La terapia è calibrata sulle peculiarità di ogni singolo bambino (spesso integrando i vari metodi: ABA, CAA, TEACH, BENSO...) - si spiega nella nota - consapevoli, comunque, che nessun metodo porta alla guarigione finale. La fascia a cui la Casa Grande di Giz si è rivolta è la prima infanzia, ed in questo breve periodo di attività ha coperto un bacino d'utenza con numeri inimmaginabili. L'Autismo non é la giornata di oggi é una realtà di tutti i giorni. Ben vengano le Associazioni come ANGSA o varie iniziative che aiutino a sensibilizzare e a promuovere il sostegno del Volontariato".



