Quando si parla di una ricerca persone scomparse bisogna collegarla alla figura dell'investigatore privato perché è l'unico che può svolgerla al meglio soprattutto considerando che parliamo di una cosa molto delicata che può essere un trauma per gli amici e i familiari di questa persona che non si trova più.

Teniamo presente soprattutto che a volte la polizia locale non riesce ad essere molto utile perché magari non ha il tempo e nemmeno gli strumenti nonché le risorse per dedicarsi bene a questo caso e alla sua risoluzione.

Ed ecco perché in questi casi è meglio parlare con un investigatore privato che può essere molto utile per assistere nelle indagini e per supportare le autorità locali o comunque per risolvere in maniera definitiva il problema.

In questi casi la prima cosa che farà l'investigatore privato è quella di cercare il maggior numero di informazioni possibili su questa persona e ci riferiamo non solo ai dati anagrafici, legati al nome data di nascita e residenza ma tutto quello che ha a che fare con la sua famiglia e i suoi amici nonché le sue relazioni sentimentali e anche professionali.

Ma anche gli hobby e gli interessi perché solo così potrà avere una descrizione un profilo preciso di quell'individuo del quale dovrà avere anche in testa una descrizione fisica nel senso che bisogna tenere presente soprattutto alcuni particolari distintivi come cicatrici, tatuaggi e cose del genere.

Nel momento in cui l'investigatore ha raccolto queste informazioni può cominciare a cercare le tracce della persona che non si trova più attraverso la consultazione di archivi pubblici come per esempio documenti di proprietà, ma anche matrimoni e certificati di nascita.

Oppure può anche indagare sul web analizzando i social o eventuali siti e blog che ha creato la persona e che ha lasciato proprio per trovare gli indizi utili.

Molto importanti saranno anche le discussioni e le interviste con amici, parenti e colleghi perché si possono avere informazioni particolari che danno la svolta alle indagini

Altre cose che farà l’investigatore privato in queste situazioni

Un'altra cosa importante che farà l'investigatore privato è usare tecnologia avanzata per la sua ricerca: ci riferiamo a strumenti di geolocalizzazione per esempio perché possono essere utili per individuare la posizione del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici della persona che non si trova più.

Oppure potrebbe utilizzare sistemi di tracciamento GPS che gli serviranno per monitorare i movimenti dell'individuo che è scomparso o magari per provare a cercare certi veicoli che sono stati utilizzati durante la sua fuga.

Molto importante sarà anche per l'investigatore ricercare prove fisiche che lo possono aiutare nella sua indagine: ci riferiamo quindi a eventuali telefoni cellulari, computer o anche oggetti personali, che può aver lasciato dietro di sé la persona cioè borse documenti e vestiti perché solo così si possono trovare indizi sulla posizione precisa nella quale magari si trova la persona in quel momento.

In ogni caso per un familiare che si trova in questa situazione così angosciosa la cosa migliore da fare è affidarsi a un investigatore di alto livello chiedendo una consulenza preventiva anche per sapere i costi.