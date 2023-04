Crisi idrica e infrastrutture: a Sanremo l'incontro del Club Unesco, "Impianti di desalinizzazione, perchè no?!" (foto e video)

"Oggi tutti, Stato, regioni, province, comuni, amministrazioni, fino al singolo cittadino, dovremmo evitare lo spreco. Non basta solo quello, servono anche le infrastrutture idonee per sostenere questo obiettivo: bacini, piccole dighe, condotte dove le perdite sono al 40%. Se riuscissimo a fare tutto questo in un lasso di medio lungo termine, è impossibile pensare ad un termine attuativo breve, forse riusciremmo a salvare il pianeta. Il nostro futuro, è legato all'acqua" - aggiunge Ciro Esse.

Si fa un gran parlare degli impianti di desalinizzazione come possibile soluzione se la crisi idrica, legata ai cambiamenti climatici, dovesse continuare e peggiorare ulteriormente. Esse è un ingegnere e ha studiato da vicino questo tipo di tecnologia. Sull'argomento ha detto: "Facciamo una premessa, questi impianti sono energivori, consumano tantissima energia. Per fare la raccolta di un metro cubo di acqua potabile, il costo è di 1,50 euro. Se lo sviluppiamo con impianti di desalinizzazione, termici, ci vogliono circa tra i 4 e 5 euro per metro cubo d'acqua. Mentre gli impianti a osmosi inversa, un sistema che filtra i prodotti di decantazione dell'acqua in membrane, costa tra i 2 e 3 euro al metro cubo. Diciamo che non siamo troppo lontani dagli attuali valori. In America stanno mettendo un impianto alimentato esclusivamente con energia solare, quindi a costo zero per l'energia necessaria. Se questa equipe riuscirà nell'impresa, beh il futuro sarebbe più roseo".