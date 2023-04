Imperia: domani alle ore 11, inaugurazione del Point di Oneglia di Claudio Scajola: l’invito è aperto a tutta la cittadinanza

Polis invita tutti i cittadini di Imperia all’apertura del Point elettorale di Oneglia. L’inaugurazione è in programma domani, sabato 1 aprile, alle ore 11, in piazzetta Bianchi, nei locali dell’ex bar Solis. Insieme ai ragazzi volontari ci sarà anche il sindaco Claudio Scajola.



“Sarà l’occasione – spiegano da Polis - per scambiare idee e raccogliere suggerimenti in vista della imminente campagna elettorale e per ribadire ancora una volta che vogliamo andare AVANTI INSIEME per il bene di Imperia. L’invito è rivolto davvero a tutti: amici, conoscenti, simpatizzanti o anche semplici curiosi.



Il Point sarà un punto di incontro, aperto, dove confrontarsi su proposte e idee, parlare e conoscersi. I ragazzi di Polis saranno a disposizione per fornire informazioni sul programma e su come la città sta cambiando in meglio. Giovedì 6 aprile invece, sempre alle ore 11, sarà inaugurato il point di Porto Maurizio, in Viale Matteotti 7, di fronte all’ex bar Vittoria. E allora: ci vediamo lì!”.