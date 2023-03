Firmato dai sindacati l'accordo con Ancef per le aziende di import/export di fiori recisi

E' stato firmato dalla Cgil con ANCEF, insieme a Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, il rinnovo del Ccnl dei lavoratori delle imprese di import/export di fiori recisi scaduto il 31 dicembre scorso.

“Tra i principali e qualificanti punti del rinnovo - dichiara Paolo Marengo della Flai-Cgil - dal punto di vista salariale un aumento significativo di 120 euro con un montante economico di 4.340 euro”.

“Esprimiamo soddisfazione per la conclusione del confronto che ci ha portato a tutelare il potere di acquisto dei lavoratori. È la dimostrazione – prosegue Marengo - che anche in periodi non facili la contrattazione è lo strumento più efficace per difendere i diritti di lavoratori e lavoratrici, ampliare le tutele e migliorare le condizioni sul posto di lavoro”.