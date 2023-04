Sanremo: a causa ribasso delle temperature, proroga fino al 10 aprile per l'accensione degli impianti termici

In previsione del ribasso delle temperature previsto nei prossimi giorni, il sindaco Alberto Biancheri ha predisposto apposita ordinanza per prorogare l’accensione degli impianti termici sino al 10 aprile 2023.

Nello specifico è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 4,5 ore nella Zona C del territorio comunale, per un massimo di 5,5 ore nella Zona D del territorio comunale e per un massimo di 6,5 ore nella Zona E del territorio comunale.



L'Ordinanza scaricabile a questo link