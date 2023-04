Imperia: per la Capitaneria un folto calendario di incontri con i ragazzi delle scuole

Continua anche quest’anno la collaborazione tra Capitaneria di porto – Guardia Costiera e diversi Istituti della città di Imperia per affrontare un tema di interesse comune: il mare, quale mezzo di sviluppo ed opportunità di crescita. Esso infatti, con il suo ecosistema, rappresenta una fondamentale risorsa per la vita dell’uomo e del pianeta.

È quello che hanno imparato, nell’ambito del percorso didattico organizzato con grande collaborazione tra la Guardia Costiera, l’Istituto Comprensivo “N. Sauro” primaria di Corso Dante Castelvecchio, di Via Gibelli e di Via Sant’Agata di Borgo San Moro, e la Scuola primaria “Boine A. Magliano” di Imperia.

Sono circa 115 gli studenti sinora incontrati che, suddivisi in gruppi, hanno conosciuto gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto di Imperia ed hanno potuto visitare la sala operativa, gli uffici e le motovedette della Guardia Costiera, manifestando vivo entusiasmo, frenetica voglia di sapere e di approfondire la conoscenza del mare nonché il ruolo degli “angeli del mare”.

Al pari, è stato affascinante per i militari aver potuto constatare che le nuove generazioni hanno grande attenzione e rispetto del bene Mare, di cui ne conoscono l’importanza ed il valore; soprattutto per il nostro Paese che ne risulta bagnato su tre lati, lungo gli ottomila chilometri di costa.

Tali attività didattico-formative continueranno sino al termine dell’anno scolastico ed hanno come obiettivo primario, quello di sensibilizzare non solo i giovani alunni, ma, di riflesso, anche tutti i cittadini, per promuovere la cultura del mare.