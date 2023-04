Arma di Taggia: the 'Quiet Hour', una serie di accorgimenti per fare la spesa per le persone autistiche (Foto e Video)

Nell’ambito della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, lo Spazio Conad di Arma di Taggia e La Riviera Shopville insieme ad Angsa Imperia APS, ha presentato un progetto che assicuri alle persone con autismo e alle loro famiglie una parentesi di tranquillità durante l’esperienza d’acquisto.

È questa la finalità dell'iniziativa 'Quiet Hour', che sarà attiva presso lo Spazio Conad e gli altri esercizi de La Riviera Shopville il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16 e che prevede l’adozione della regolazione acustico-luminosa: in questa fascia oraria sarà spenta la musica d’ambiente e gli annunci saranno limitati al minimo indispensabile, così come i rumori provocati da transpallet. Inoltre, la dott.ssa Chiara Perato pedagogista clinica, ha predisposto la comunicazione visiva (PECS) per facilitare l’utilizzo delle casse autonomiche, delle bilance ortofrutta e delle toilette del Centro Commerciale.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato: Laura Cane, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Arma di Taggia, Franco Lupi, Socio Conad Nord Ovest di Arma di Taggia e Sanremo, Arianna Bellastro, Direttrice de La Riviera Shopville, Giuseppe Reghezza, Segretario Angsa Imperia APS Associazione Nazionale Genitori perSone Autistiche.

“Siamo orgogliosi di dare il via ad un progetto di così grande valore, insieme a La Riviera Shopville e ad Angsaimperia Aps, realizzato appositamente per promuovere l’inclusione sociale di tutte le persone con disturbi dello spettro autistico. – dichiara Franco Lupi Socio Conad Nord Ovest dello Spazio Conad di Arma di Taggia – Essere un’impresa radicata nel territorio significa realizzare iniziative in grado di favorire il benessere delle persone: con il progetto Quiet Hour, infatti, vogliamo garantire alle persone con autismo e alle loro famiglie di vivere un percorso d’acquisto in un contesto sereno e piacevole. È questo l’unico modo che conosciamo per prenderci cura della nostra comunità con l’obiettivo di sensibilizzare la società e fare la nostra parte per un futuro migliore”.

“Abbiamo lavorato a questo progetto, in collaborazione con Spazio Conad, ANGSA Imperia aps e la dott.ssa Chiara Perato, con l’intento di rendere il Centro Commerciale un luogo sempre più inclusivo, avvalendoci dei consigli di esperti in autismo, ma anche confrontandoci direttamente con persone autistiche o con i genitori – dichiara Arianna Bellastro, Direttrice de La Riviera Shopville – Questo progetto ha il duplice scopo di rendere gradevole la permanenza all’interno del Centro per le persone autistiche, eliminando ciò che può produrre un sovraccarico sensoriale, ma anche di aiutarle a sviluppare la propria autonomia, tramite l’utilizzo della comunicazione facilitata per l’uso delle bilance, delle casse automatiche e dei bagni, e di video esplicativi che si potranno trovare sui nostri social.”

“Angsaimperia ApS si è costituita il 14 Ottobre 2014 presso la Sede di Piazza Cassini 14 a Sanremo, rappresenta un centro di riferimento per le famiglie con Persone autistiche e per tutte le figure professionali che lavorano con bambini, adolescenti ed adulti. – dichiara Riccardo Benso, Presidente di Angsaimperia ApS – Vi aspettiamo nella nuova Sede di Arma di Taggia con i nostri Ragazzi e Volontari. Angsaimperia vuole ringraziare La Riviera Shopville e Conad per le iniziative a supporto di persone affette Autismo”.

L’iniziativa di Arma di Taggia si aggiunge a “Spesa Serena”, il progetto di recente realizzazione attivato presso i punti vendita Conad di Cecina e Donoratico (LI) in collaborazione con l’Associazione Progett-ABILE per garantire alle persone con autismo, in determinate fasce orarie, di fare la spesa in un ambiente privo di rumori eccessivi e luci abbaglianti. Un impegno quotidiano per esser vicini alla comunità con l’obiettivo di contribuire all’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili e di promuovere il valore dell’inclusione sociale.

Lo stesso impegno che Conad da tempo riserva al proprio sito web con l’obiettivo di eliminare anche le barriere digitali, dando la possibilità a tutti gli utenti di fruirne in modo adeguato. L’attività rientra nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.