Sanremo: sentenza porto vecchio, Donzella “Il TAR è incorso in un errore” (video)

Dopo la grande paura è tempo dei commenti e delle analisi sulla pratica che per qualche settimana ha fatto temere in un ‘nulla di fatto’ per il maxi progetto di restyling di porto vecchio. Un’opera da 60 milioni di euro che cambierà il waterfront matuziano e che, per sperare di vedere la luce, è dovuta passare dalla sentenza del TAR e dal conseguente ricorso del Comune al Consiglio di Stato.

L’argomento è stato trattato durante l’ultima seduta del consiglio comunale nello spazio del quartino time con l’interpellanza presentata dal consigliere Andrea Artioli alla quale ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella.

La discussione in consiglio comunale

“Secondo l’amministrazione comunale il TAR è incorso in un errore nel ritenere che ci dovesse essere una sorta di concorso competitivo tra tutte e tre le proposte che erano state presentate - ha dichiarato Donzella - in realtà l’amministrazione comunale aveva ritenuto che la scelta, sulla base dell’interesse pubblico che riteneva prevalente e maggiore rispetto alle altre due proposte, non erano tali da essere scelte rispetto alla proposta della Porto di Sanremo come alternativa alle altre. Sia nella delibera che nella relazione del RUP viene scritto che la proposta di Porto di Sanremo presenta delle scelte che sono quelle che voleva l’amministrazione comunale, in particolare sulla ricucitura della città al porto. Le altre, seppur pregevoli, non l’avevano. A fronte di questa scelta le altre sono state scartate. Nel momento in cui l’amministrazione fa una scelta e sa che è definitiva si sarebbe complicata la procedura facendo andare avanti le altre che poi non sarebbero state scelte. Il TAR conclude dicendo che si vuole salvare la procedura e chiede al Comune che venga messa a gara la proposta di Porto di Sanremo senza che ci sia un diritto di prelazione, questa scelta è un fraintendimento e un errore. Il Governo ha approvato il nuovo codice degli appalti che prevedono i progetti da parte dei provati e, quindi, queste sentenza viene superata dalla norma”.