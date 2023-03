Swing d’autore, a Sanremo concerto in onore di Lelio Luttazzi (Foto)

Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo domenica prossima, il 2 aprile alle 16.30, offre un singolare “matinée” dedicato allo swing d’autore, con la celebrazione del Centenario della nascita del Maestro Lelio Luttazzi, geniale musicista, intrattenitore radiofonico e televisivo, attore e scrittore.

Lo swing scorreva infatti nelle vene di Luttazzi fin da ragazzo quando firmò il primo suo successo lanciato dal cantante sincopato Ernesto Bonino, il fox-trot “Giovanotto matto”. Negli anni Cinquanta Lelio scrive brani jazz per sola orchestra e “colonne sonore” per il teatro di rivista, mentre nel decennio successivo in televisione lancia alcuni brani ironico-umoristici che hanno fatto scuola: con i versi del grande Leo Chiosso escono “Legata ad uno scoglio”, “Canto anche se sono stonato”, “Bum ahi chhe colpo di luna!”, tutti brani che sarà possibile riascoltare nello spettacolo intitolato “100 di questi, Lelio!”.

Al centro della scena saranno i “Swing Kids”, ovvero l’Orchestra stabile dello Swing di Sanremo, fondata nel 2016 da Freddy Colt. Al Sultano dello Swing sarà affiancato quale co-direttore, in quest’occasione, il maestro Antonello Capuano, giannizzero dello Swing di stanza a Campobasso. Due sono i cantanti che si alterneranno al microfono: la voce stabile dell’orchestra Serena Suraci e il “crooner” Stefano Torre, giannizzero dello Swing proveniente a Lodi. Per l’importante occasione giungerà da Asti il maestro Felice Reggio, trombettista jazz che ha già collaborato in diverse occasioni con i “Swing Kids”, compreso l’ultimo album “Time Pavillion”. Il compito di collegare fra loro i diversi momenti dello shoe è affidato ad un altro membro del Sultanato: da Roma arriva infatti il maestro Paolo Tagliaferri che, in smoking in pieno stile Luttazzi, presenterà lo spettacolo.

L’orchestra dei “Swing Kids” è composta da: Mario Martini alla tromba, Stefano Bianchi al trombone, Marco Di Giuseppe al sax contralto, Simone Verrando al sax tenore, Mirco Rebaudo al sax baritono e al clarinetto, Francesco Cardillo al pianoforte, Lorenzo Herrnhut-Girola alla chitarra, Paolo Priolo al contrabbasso e Marcello Repola alla batteria. Insieme ad alcune orchestrazioni originali del Maestro Luttazzi, saranno proposti arrangiamenti firmati dai maestri Nicodemo Bruzzone, Freddy Colt, Felice Reggio e Antonello Capuano.

L’evento rientra nelle celebrazioni nazionali del Centenario promosse dalla Fondazione Lelio Luttazzi con il patrocinio del Ministero della Cultura. Lo spettacolo sanremese è reso possibile grazie alla Casino S.p.A. e l’organizzazione del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” nonché il patrocinio del Sultanato dello Swing. Sarà presente in sala la moglie del Maestro, signora Rossana Moretti Luttazzi, mentre il “Gran Visir” del Sultanato, il grande pianista e showman Stefano Bollani, non ha voluto mancare l’occasione inviando un suo intervento video.

Il ricco ed elegante spettacolo è pensato per condividere l’arte di uno degli artisti più sorprendenti del secolo scorso. Per questo viene offerto alla cittadinanza e ai turisti con ingresso libero e gratuito.