Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, Fabrizio Venturi: "Vorrei Mara Venier e Barbara D'Urso come conduttrici"

Il direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana, il cantautore Fabrizio Venturi, ha annunciato, qualche giorno fa, che sta già impegnandosi nella realizzazione della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana, che si terrà a Sanremo in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

"Sarà un prestigioso Festival Cristiano" - ha dichiarato Venturi, preannunciando che la prossima edizione vedrà la partecipazione di super ospiti, come avviene per il Festival dell'Ariston- "Sarà una tre giorni ricca di sorprese e di avvenimenti. Daremo spazio anche a profonde riflessioni sul tema della fede nel corso di convegni ai quali parteciperanno illustri professori universitari, giornalisti e uomini di cultura. Porteremo a Sanremo, in tal modo, anche la cultura e la bellezza della fede mediante seminari, che si terranno nel corso della mattinata, mentre, nel corso del pomeriggio vi sarà la kermesse canora. Ad affiancarmi nella conduzione vi sarà nuovamente la bellissima attrice Daniela Fazzolari. Vorrei poter avere al mio fianco, in uno dei tre giorni, due grandi donne della televisione italiana: Mara Venier e Barbara D'Urso. Sono due donne che rappresentano il volto simpatico e gioviale, nonché la professionalità di alto livello dello spettacolo italiano".

"Sarà un Festival all'insegna di un linguaggio esente da volgarità e offese, che veicola messaggi umanitari, reso ancor più attraente ed empatico dalla bellezza di Mara Venier e Barbara D'Urso, che sono le presentatrici delle grandi reti televisive italiane. I giovani hanno bisogno di ispirarsi a messaggi di alto livello contenutistico, che solo personaggi di elevato livello professionale riescono a trasmettere .Ciò che ho espresso, relativamente alla partecipazione delle due illustri presentatrici, è solo un mio grande desiderio, che spero vivamente di poter realizzare" - ha concluso Fabrizio Venturi.

(Nella foto Fabrizio Venturi e Mara Venier)