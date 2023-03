Ventimiglia: l'ex Assessore Matteo De Villa lascia il centrodestra e si candida con Federazione Civica

“Impossibile non constatare che con la candidatura di Flavio Di Muro, imposta dall’alto, il centrodestra a Ventimiglia sta andando a pezzi”. Sono le parole di Federazione Civica, lista che ha candidato a Sindaco della città di confine Tiziana Panetta.

Dopo l’uscita di Andrea Spinosi ed Eleonora Palmero dalla Lega e la candidatura di Cristina D’Andrea e Francesco Mauro al di fuori delle liste del centrodestra anche Matteo De Villa, assessore uscente della amministrazione Scullino si presenta ufficialmente con Federazione Civica.

Matteo De Villa vanta una carriera amministrativa di tutto rispetto: Assessore per la prima volta a 18 anni appena compiuti nel comune di Perinaldo dove è rimasto in carica per 5 anni, è stato poi consigliere comunale per altri 5. Nominato coordinatore regionale dell’ANCI giovani (associazione nazionale comuni italiani) dove siede a fianco dell’allora sindaco di Genova Marco Doria nell’ufficio di presidenza per quattro anni. Infine viene eletto nell'ultima amministrazione Scullino, dove è stato Assessore con delega al commercio, turismo, attività produttive. Fedelissimo al suo impegno amministrativo sino all’ultimo giorno, in cui alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza hanno deciso, con la firma dal notaio, di concludere l’esperienza amministrativa della giunta in carica, lasciando la città nelle mani del commissario prefettizio.

“Sono felice – dice De Villa - di candidarmi nella federazione di liste civiche che fa a capo all’avv. Tiziana Panetta. Persona che stimo molto e con cui ho avuto modo di lavorare durante il mio mandato di assessore. Di Tiziana ho apprezzato la preparazione tecnica, la continua presenza negli uffici comunali, l’impegno e la dedizione. Abbiamo creato un gruppo di persone competenti, presenti sul territorio e pronte a lavorare senza le continue pressioni che provengono dalle segreterie dei partiti che, come abbiamo visto, creano soltanto malumori e rallentano la macchina amministrativa. C’è bisogno di una squadra coesa e che metta al centro il bene della città, dei cittadini, delle associazioni e dei comitati tutti senza distinzioni. Noi siamo pronti”.