Ventimiglia: ubriaco alla guida distrugge 4 auto parcheggiate, 44enne francese arrestato dalla Polizia

Ubriaco alla guida della sua auto, ne perde controllo e ne danneggia quattro auto in sosta sul margine della carreggiata. E’ accaduto domenica scorsa in corso Genova a Ventimgilia.

L’uomo è stato fermato e ne è stato controllato il tasso alcolemico. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Lo straniero, 44enne domiciliato in Francia, ha reagito spingendo gli agenti. Dopo essere stato accompagnato in Commissariato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida ha patteggiato 4 mesi e 20 giorni con pena sospesa.