Ventimiglia: molesta i passanti e aggredisce un ex poliziotto, straniero 25enne denunciato

Molestava i passanti, probabilmente dopo aver assunto sostanze non accertate ma è stato fermato da un agente di Polizia da poco andato in pensione.

E’ accaduto a Ventimiglia, dove poco dopo sono intervenuti altri agenti, a seguito della segnalazione di alcuni passanti. Lo straniero, un 25enne, ha colpito l’ex poliziotto a capo facendolo finire a terra. Ma, nonostante la ferita è riuscito a bloccarlo ed a tenerlo fermo fino all’arrivo degli agenti.

L’uomo, irregolare in Italia, è stato indagato in stato di libertà e in flagranza di reato.