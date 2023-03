‘Sanremoinfiore’, i ringraziamenti di Confcommercio a tutti coloro che hanno contribuito all’evento

La Confcommercio di Sanremo ringrazia vivamente tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a 'Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino', che sabato 25 e domenica 26 marzo ha consentito a Sanremo di tornare ad essere capitale e punto di riferimento dei fiori della Riviera.

Spiega il Presidente di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassare: “Ringraziamo tutti per la riuscita di un evento che è stato organizzato in pochissimo tempo. Questo appuntamento va considerato come una edizione zero, che ci consente di guardare al futuro grazie anche ai ragionamenti fatti con l’Amministrazione comunale, esercenti e associazioni. Si tratta della base di partenza per puntare concretamente all’evoluzione dei carri fioriti, che rimane un evento fra i più importanti per Sanremo, sia per l’afflusso di pubblico, che per il marketing territoriale che ne consegue. Capiamo che alcune categorie possano essere state meno avvantaggiate di altre a causa dei tempi di organizzazione molto stretti, ma, come ho detto, dobbiamo considerare quella di quest’anno come una base di partenza per guardare al futuro”.

La Confcommercio di Sanremo ringrazia tutti gli esercenti che hanno aderito, flower design che hanno preparato e omaggiato le meravigliose composizioni floreali, l’Amministrazione comunale di Sanremo, le Forze dell’ordine, Sanremo On, la Camera di commercio Riviere di Liguria, i Comuni che hanno partecipato, The Mall, il Mercato dei Fiori, la Proloco di Taggia, U Descu Spiaretè di Ospedaletti, l’Accademia Belle Arti di Sanremo, il Distretto Florovivaistico della Liguria, il Fiat 500 Club Italia, il Gruppo Floranga, l’Istituto Agrario Ruffini – Aicardi e le Associazioni di categoria rappresentative del Commercio e dell’Artigianato.