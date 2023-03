Sanremo: da 'Maggiorino' a 'Senese Lab', lo storico locale di via Roma si trasforma e apre stasera

Il leggendario ‘Maggiorino’ svolta verso Napoli, pur mantenendo uno sguardo al passato. E’ questa la filosofia che Gianni Senese ha voluto mettere nel nuovo locale che verrà inaugurato ufficialmente stasera in via Roma (di fronte all’ufficio postale) e che, per decenni, ha proposto farinata, focaccia ligure, sardenaira, torta verde e altre leccornie della tradizione matuziana.

Si chiamerà ‘Senese Lab’, una proposta totalmente nuova, che nasce dalle idee dell’imprenditore napoletano che sta riscontrando un grande successo con la sua pizzeria di via Privata Scoglio. Gianni Senese aprirà un locale differente, ovviamente con i prodotti da lui ben conosciuti, tra pizze e gastronomia da asporto oltre che da consumare all’interno.

Il locale, infatti, avrà un angolo ‘take away’ per poter acquistare e poi consumare a casa. Ma ci saranno anche 30 posti a sedere per poter mangiare in tranquillità all’interno. E’ stato interamente ristrutturato e, tra le altre cose, avrà anche una proposta di panificazione tra baguette e ciabatte, che potranno essere gustate sul posto o a casa.

“Voglio ricordare ‘Maggiorino’, la sua tradizione locale e il concetto di pizza. Ci saranno alcuni piatti storici, ovviamente rivisitati, oltre alle proposte della mia terra”. Gianni Senese, da alcuni anni protagonista della pizza napoletana nella città dei fiori, approda quindi in centro ma rimane aperto nel suo storico ristorante di zona San Martino.

L’inaugurazione di ‘Senese Lab’ è fissata per le 19, alla presenza delle massime autorità cittadine e provinciali.