Moto su sentieri riservati a escursionisti e a ciclisti outdoor, intensificati i controlli

Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli a Colle Melosa e dintorni per prevenire il passaggio di motociclisti sprovvisti di targa. A comunicarlo è Cristian Rodini, Vicepresidente dell'ente regionale Parco delle Alpi Liguri, che spiega: “Un provvedimento preso a seguito degli avvenimenti degli ultimi giorni. Vi sono state infatti numerose segnalazioni riguardo il passaggio di motociclisti sprovvisti di targa, circolare nei pressi dei punti ristoro di Colle Melosa, sui sentieri riservati agli escursionisti e ai ciclisti outdoor.

Ricordo che si tratta di una zona Parco tutelata che deve essere rispettata, sia per la tutela degli animali che per la sicurezza degli amanti della natura, tra cui molte famiglie con bambini. Ringrazio i Carabinieri Forestali e le altre forze dell'ordine impiegate”.