Mara Lorenzi sposta le sue attenzioni su Ventimiglia e si candida alle elezioni con Federazione Civica

“Iniziando a parlare del programma di Federazione Civica - dice il candidato sindaco Tiziana Panetta - occorre tenere conto anche delle sfide che riguardano tutto il comprensorio intemelio. Il Comune di Ventimiglia è la sede del distretto socio sanitario dei 17 comuni del comprensorio intemelio, il suo sindaco deve fare rete con gli altri 16 sindaci per condividere i temi più importanti che riguardano tutti".

Tra questi ci sono la funzionalità dell’Ospedale di Bordighera e dei servizi sanitari territoriali, con la predisposizione in corso della nuova Casa di Comunità a Ventimiglia: “Ma dobbiamo includere anche le urgenze a cui la nostra popolazione dovrà far fronte per criticità immanenti al territorio e alla trasformazione climatica; dalle continue stagioni di siccità che stanno trasformando il territorio, alla viabilità fra i Comuni da sempre sovraccarica e congestionata con necessità di nuove soluzioni di trasporto, alla transizione energetica ed ecologica per la quale la comunità europea ci ha assegnato fondi di investimento, alla gestione dei fenomeni migratori. E ci sono lo sviluppo economico e il turismo, attraverso il confronto con tutte le associazioni di categoria e di volontariato e le amministrazioni locali e transnazionali. Abbiamo quindi bisogno delle migliori menti, continua il candidato sindaco Tiziana Panetta, che hanno una visione allargata dei problemi e della ricerca di soluzioni. Per questo mi ha fatto piacere la disponibilità a condividere questo progetto da parte della Prof. Mara Lorenzi, che grazie alla sua grande esperienza in contesti internazionali, le sue competenze in ambito medico e amministrativo, accettando di candidarsi a Ventimiglia, parteciperà ad affrontare le prossime sfide comprensoriali".

La Prof. Lorenzi è tornata a risiedere nella sua città natale di Bordighera nel 2018, dopo 40 anni di studio, insegnamento e ricerca negli Stati Uniti d’America, nella fattispecie alle prestigiose Università di California e Harvard Medical School a Boston. Si è sempre occupata di pazienti diabetici e ha pubblicato articoli seminali sui meccanismi attraverso cui il diabete danneggia gravemente i vasi sanguigni. Ha collaborato per molti anni con l’Ospedale San Raffaele di Milano. Nel 2013, mentre ancora viveva negli Stati Uniti, ha iniziato l’esperienza di consigliere Comunale di minoranza a Bordighera, che ha continuato fino ad oggi.