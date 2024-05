Elezioni Sanremo, Andrea Artioli: “In cinque anni ho dimostrato impegno, serietà e dedizione. È solo l’inizio, posso dare molto di più” (video)

L’ingresso del privato in Rivieracqua, i progetti per la città vecchia, i finanziamenti PNRR, l’abbattimento degli alberi. E poi la sua visione per la Sanremo del futuro e l’analisi dei cinque anni passati, senza dimenticare il ciclone corruzione che sta coinvolgendo la Liguria e che è culminato con l’arresto del presidente Giovanni Toti.

Andrea Artioli, candidato alle amministrative di Sanremo tra le fila di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, si racconta a tutto tondo entrando nel mese decisivo per le sorti elettorali della Città dei Fiori. Un focus sui temi che hanno interessato Sanremo negli ultimi anni e che, inevitabilmente, accompagneranno anche la narrazione della prossima amministrazione comunale.

L'intervista ad Andrea Artioli