'Sanità in provincia di Imperia e in Liguria': oggi pomeriggio incontro a Sanremo organizzato da Enrico Ioculano

"La sanità in provincia di Imperia e in Liguria: analisi, bilancio e proposte": è questo il tema dell'incontro che si terrà oggi pomeriggio alle 18 all'hotel Nazionale di Sanremo, organizzato dal consigliere regionale Enrico Ioculano con la partecipazione del segretario regionale Davide Natale, del capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi e in collegamento la senatrice già Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

"A distanza di un anno dall'evento molto partecipato svoltosi a Ventimiglia - evidenzia Ioculano - torniamo a fare il punto su questo tema così importante per la nostra comunità. È necessario fare il punto della situazione sull'esistente, aggiornarci sulla condizione delle strutture e del personale e avanzare proposte per migliorare il nostro sistema sanitario. La nostra Regione in questo momento sta attraversando un terremoto: ma noi continuiamo a tenere la rotta e occuparci dei temi cari ai cittadini. La partecipazione dei cittadini è importante: dobbiamo difendere la nostra sanità e non c'è altro modo di farlo che avere le cose chiare sulla situazione e unire le forze".