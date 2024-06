Elezioni Sanremo: Davide Verrando attacca la situazione delle strade comunali "Piene di buche"

"Le buche nelle strade sono sempre lì, malgrado le promesse elettorali!": è con questa constatazione che Davide Verrando, candidato di Fratelli d’Italia per Rolando sindaco, lancia un'accusa diretta agli amministratori uscenti.

“Ho atteso fino all’ultima settimana prima del voto e ho dovuto constatare che gli amministratori uscenti non riescono neppure a realizzare le loro marchette elettorali. Mi riferisco al famigerato piano asfalti di cui non si vede traccia evidente” dichiara Verrando con tono critico.

Il tema delle strade sconnesse e delle buche pericolose è uno dei più sentiti dalla popolazione, e Verrando pone l'accento sulla situazione: “Salvo qualche rattoppo improvvisato, le strade di Sanremo restano una vergogna. Anzi, gli asfalti sconnessi sono persino aumentati con la fine di cantieri che hanno creato anche caos al traffico. Da via Padre Semeria a Corso degli Inglesi, dal Portovecchio al centro di via Canessa, i quartieri, le periferie, troviamo asfalti sconnessi e buche anche pericolose per l’incolumità di chi viaggia in moto continuano a farla da padrone”.

Verrando non si limita a criticare, ma propone soluzioni concrete: "Uno dei punti critici individuati è via Padre Semeria, una strada che dovrebbe rappresentare un biglietto da visita per i turisti francesi, i quali costituiscono oltre il 30% dell’economia turistico-commerciale di Sanremo e invece resta un pessimo biglietto da visita. Con Rolando sindaco sarà sistemata al più presto e anche resa più accogliente, ad esempio con una bella aiuola di benvenuto e non solo”, conclude Verrando.