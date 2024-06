Elezioni Sanremo, il leader del movimento civico di centro-destra ‘Andiamo!’ Maurizio Zoccarato: “Riqualificazione e decoro cittadino: punti chiave del programma di Gianni Rolando” (video)

Il leader di Andiamo! a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando, Maurizio Zoccarato, prosegue nell’esporre la visione di Sanremo del movimento civico di centro destra. Riqualificazione e arredo urbano sono elementi importanti per il rilancio di Sanremo. “Il nostro movimento civico ritiene fondamentale che Sanremo sia curata e accogliente. La vecchia stazione ferroviaria, che versa in uno stato di degrado da anni, è un pessimo biglietto da visita per i turisti” - afferma l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, che prosegue: ”Abbiamo in programma progetti di rigenerazione urbana e per migliorare il decoro urbano. Ad esempio, esisteva già un progetto di recupero dello stabile della vecchia stazione ferroviaria, che prevedeva la creazione di posti auto sotterranei e di locali commerciali al piano strada. Per la riqualificazione dell’area antistante, si possono prendere ad esempio realtà a noi vicine come la Promenade des Anglais a Nizza o la più vicina Mentone. Votare per Andiamo! e per Gianni Rolando vuol dire votare per un cambiamento di passo per la nostra città.”