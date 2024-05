Sanremo: i tabelloni per i manifesti elettorali 'oscurano' la scuola di via Panizzi, insorgono i genitori (Foto)

La campagna elettorale sta entrando nel vivo e anche i sondaggi stanno contribuendo a farla diventare sempre più incandescente. Ma, invece della questione meramente politica, questa volta sul tavolo mettiamo un caso che ci è stato segnalato dai residenti di via Panizzi e dai genitori degli alunni della scuola Asquasciati.

Sono infatti spuntati, come in altre zone della città, i tabelloni dove le diverse liste e i candidati potranno apporre i propri manifesti pubblicitari. La protesta arriva per quei tabelloni che, installati sulle ringhiere della scuola della foce, rendono difficoltosi sia l'entrata che l'uscita dei bambini da scuola, per genitori e insegnanti.

“I bambini – lamentano genitori e residenti - non possono sapere se c'è qualcuno a prenderli, nel caso un genitore sia in ritardo, poiché la visuale sul cortile è praticamente azzerata”. I tabelloni sono stati installati anche sul muro di fronte dove, tra l’altro, saranno poco visibili, visto che solitamente vengono parcheggiate molte auto, in totale divieto di sosta.

I genitori degli alunni dell’Asquasciati chiedono comunque un provvedimento al più presto per i tabelloni che ‘oscurano’ la scuola.