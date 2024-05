Sanremo, tra un cantiere mal programmato e una strada chiusa, è davvero capace di essere all’altezza delle aspettative dei turisti?

“Ritengo che siamo tutti concordi sul fatto che la città debba assolutamente cambiare passo e rilanciare la propria economia basata principalmente sul turismo e sul commercio”.

Interviene con una sua riflessione il candidato di Fratelli d’Italia, Davide Verrando. “È però importante che i turisti, quando arrivano a Sanremo – prosegue - trovino una viabilità a misura di tutti e con strade degne di questo nome. Purtroppo constato che, anche in ambito degli interventi stradali, il problema sanremese sia la mancanza di una corretta programmazione: in questi giorni troviamo a Sanremo cantieri fermi o con la presenza ridotta di operai che causano la paralisi del centro città; allora mi sorge spontaneo chiedermi se, con il traffico particolarmente caotico visto i giorni di festa in Francia che in centro città ha visto evidenti blocchi della circolazione soprattutto per alcuni lavori in corso, non fosse stato meglio posticipare di qualche giorno gli interventi che considero pertanto mal programmati”.

“Non dimentichiamo inoltre le ancora tante strade dissestate e pericolose: la promessa elettorale degli asfalti si è rivelata una doppia presa in giro perché ad oggi non c’è ancora traccia degli interventi programmati dopo lo stanziamento degli 800mila euro di aprile. Tra le tantissime strade che necessitano di interventi urgenti, voglio citarne alcune perché conosciute da tutti ma non di certo perché più importanti rispetto alle altre: corso degli Inglesi è diventato un percorso ad ostacoli molto pericoloso senza dimenticare via Padre Semeria che, parlando di turismo, rappresenta la porta di ingresso per tutti i turisti e soprattutto francesi che vengono a Sanremo rappresentando un terribile biglietto da visita”.

“È fondamentale – termina Verrando - che la prossima amministrazione comunale preveda una pianificazione accurata per coordinare gli interventi stradali al fine anche di evitare situazioni del genere. Rolando propone un piano viabilità studiato e programmato per risolvere i problemi ma consentendo alla città di continuare a vivere di turismo e sono assolutamente convinto che, con Rolando Sindaco, questo obiettivo si possa raggiungere”.