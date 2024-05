Emergenza bollette Rivieracqua, oltre allo sportello dedicato il Comune di Taggia prepara un primo pacchetto d’aiuti da 30 mila euro per le famiglie più fragili

“Preso atto della situazione straordinaria relativa agli aumenti delle bollette arrivate in queste ore da parte di Rivieracqua, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Imperia, e delle enormi difficoltà che queste rappresentano per le famiglie e le attività commerciali del comune di Taggia, credo sia doveroso intervenire in sostegno delle nostre famiglie e, ulteriormente chiarire alcuni aspetti e iniziative che l’amministrazione e il Comune stanno mettendo in campo a beneficio dei cittadini.”

Così interviene il sindaco di Taggia, Mario Conio, sul tema degli aumenti tariffari relativi al biennio 2022-2023 stabiliti da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

“Innanzitutto – prosegue il primo cittadino – è necessario specificare che gli aumenti in bolletta coprono solo ed esclusivamente la gestione del servizio e non servono per il rientro dei debiti contratti dalla società negli anni passati. Si tratta di aumenti finalizzati esclusivamente a garantire lo svolgimento del servizio. E’ importante sottolinearlo, la tariffa d’ambito è slegata dalla crisi finanziaria di Rivieracqua, ma serve per coprire integralmente il servizio offerto da Ventimiglia ad Andora. Per questa ragione, nel caso Rivieracqua fallisse e la gestione passasse a un privato, noi utenti pagheremmo comunque le stesse cifre, se non addirittura maggiori.”

“Nelle bollette in arrivo – specifica Mario Conio – sono presenti quindi gli aumenti tariffari delle annualità 2022 e 2023, calcolati con la nuova tariffa d’ambito, così come stabilito da ARERA; non vi sono conguagli di annualità precedenti. Una volta a regime, è necessario dirlo, i costi del Servizio Idrico Integrato nel nostro Comune subiranno un aumento limitato, differente dalle bollette in essere, ma comunque di circa il 50% in più rispetto al passato.”

“Premesso tutto ciò, comprendo ovviamente le enormi preoccupazioni e difficoltà che gli aumenti stanno causando sia ai nuclei familiari sia alle attività commerciali. Per questo il nostro Comune metterà in campo una serie di iniziative importanti a partire dallo sportello settimanale di Rivieracqua, che sarà a disposizione dei cittadini di Taggia, uno strumento indispensabile per poter affiancare i nostri concittadini nella gestione di questa situazione.”

Come già comunicato, il nuovo servizio sarà attivo ogni martedì, dalle 8.30 alle 12.00, in Sala Polivalente all’interno della sede comunale. Lo sportello, gestito da un operatore di Rivieracqua, sarà attivo a partire da martedì 14 maggio 2024 e, solo in quella data, l’orario sarà dalle 9.30 alle 12.00, per ragioni organizzative e tecniche.

“Stiamo inoltre predisponendo un primo pacchetto di aiuti alle famiglie più fragili e in difficoltà, attraverso un fondo da 30mila euro. Vuole questo essere un sostegno economico ai nuclei familiari maggiormente in difficoltà. Per questo è importante usufruire dello sportello messo a disposizione. Martedì sarò presente anch’io, per ascoltarvi e cercare di fornire tutto l’aiuto possibile, vicino ai cittadini che oggi, come non mai, hanno bisogno di un aiuto concreto.”

Lo sportello sarà utile per avere un confronto diretto con la società Rivieracqua e, cosa più importante, per registrare le situazioni più complesse ed, eventualmente, avviare un percorso di rateizzazione che possa agevolare gli utenti nell’affrontare queste spese maggiori dovute agli aumenti in bolletta.

“Nessuno verrà lasciato solo, il Comune avvierà tutte le attività utili al vostro sostegno,” conclude il primo cittadino.