Taggia: approvato l'ingresso del privato in Rivieracqua, la minoranza "Per loro i cittadini vengono dopo"

“Durante il consiglio comunale di Taggia ci siamo opposti ed abbiano votato decisamente contro l'ingresso del privato nel capitale di Rivieracqua per le seguenti ragioni”.

Interviene in questo modo il Gruppo consiliare Progettiamo il Futuro, dopo la decisione della maggioranza di dare l’ok all’ingresso del privato in Rivieracqua. “Unico interesse del Comune di Taggia – prosegue - è garantirsi il proprio credito di tre milioni verso l’azienda e, inoltre, alla maggioranza non interessano le tariffe già aumentate, solo per garantire l'investimento del privato, ed il servizio per i cittadini”.

“Il privato – va avanti - contribuirà al capitale solo per 9 milioni mentre gli altri 30 saranno prestito a Rivieracqua da restituire con interessi e saranno pagati dalle bollette anche retroattive già aumentate. Un bell'affare per l'investitore privato. Abbiamo chiesto al Sindaco, atteso che un Giudice ha già accertato la malagestio degli amministratori di avere contribuire a causare 70 milioni di debito, di provare a chiedere il risarcimento del danno come socio della società. Ovviamente non lo farà!”

“Affermiamo senza dubbio – termina il gruppo - che per a maggioranza del Comune di Taggia, gli interessi dei cittadini vengono dopo i soci, i fornitori, gli investitori ed i vecchi amministratori”.