Imperia: elezioni e centrosinistra che vira sul candidato Ivan Bracco, la soddisfazione di 'SI'

Sinistra Italiana Imperia ha espresso soddisfazione per il risultato unitario per la candidatura a sindaco del centrosinistra di Imperia.

“Una soluzione che risponde alle sollecitazioni del proprio elettorato – evidenzia SI – su un percorso molto accidentato, ma con la conclusione che è decisamente soddisfacente perché la coalizione progressista che si presenta unita in tutte le sue componenti. Il candidato sindaco Ivan Bracco la rappresenta al meglio, apportando al nostro schieramento energia, novità e concretezza programmatica. Siamo nelle condizioni ora di intraprendere una campagna elettorale serrata, propositiva che su lavoro, vivibilità e prospettive di sviluppo di Imperia si presenti alternativa alla visione del sindaco uscente”.

“Vogliamo ringraziare – dice Sinistra Italiana - per la determinazione e l'intelligenza dimostrata in queste settimane in primo luogo Domenico Abbo, il cui impegno e la cui generosità sono stati fondamentali per arrivare a tale risultato. Crediamo che la sua competenza continuerà a essere una risorsa per la nostra città. Abbiamo letto con favore le considerazioni di Laura Amoretti, consapevoli che la sua presenza e le tematiche di cui è portatrice arricchiranno il lavoro comune delle prossime settimane di campagna elettorale. Sinistra Italiana quindi è in campo con convinzione per segnare una svolta programmatica e di valori per la nostra città”.