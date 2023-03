Giovanni Senese inaugura il suo 'Lab' in via Roma, dove una volta c'era Maggiorino

La Pizzeria Senese fa “bis” e martedì 28 marzo inaugura la nuova sede in via Roma 183, nel luogo che un tempo fu il tempio della focacceria al taglio sanremasca. Sarà una nuova sfida per il marchio. Il nuovo locale, ideato e creato da Giovanni Senese, con un design moderno ed elegante, diventerà un innovativo laboratorio del gusto, con nuove proposte e nuovi impasti rispetto a quelli della pizzeria di via privata Scoglio, pur mantenendo sempre la stessa filosofia e la stessa mission: accogliere i clienti per accompagnarli in un viaggio di gusto che prometta grandi emozioni.

Il luogo perfetto per raccontare la “filosofia di Giovanni Senese” con un omaggio all'ex focacceria Maggiorino.





Giovanni Senese vi aspetta insieme al suo team martedì 28 marzo alle ore 19 per una fantastica inaugurazione.