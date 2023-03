Sanremo: il Comune ha predisposto il calendario per presentare le pratiche dei dehors

Sulla base del calendario predisposto dal Comune di Sanremo, sarà possibile presentare telematicamente sulla piattaforma CPORTAL le pratiche inerenti ai dehors, sia per i tecnici che per i gestori dell'attività (quest'ultimi solo per dehors con soli arredi).

L’attivazione avverrà secondo queste date di seguito riportate:

- martedì 11 aprile 2023 : sarà possibile presentare telematicamente istanze/comunicazioni attraverso il portale CPORTAL , oppure utilizzando ancora la PEC

- lunedì 17 aprile 2023 : sarà obbligatoria la presentazione telematica delle istanze/comunicazioni utilizzando esclusivamente il portale CPORTAL . Si fa presente quindi che, dal giorno 17 aprile p.v., tutte le istanze inerenti ai dehors pervenute a mezzo PEC saranno dichiarate irricevibili.

Da maggio 2023 sarà attivata la presentazione telematica di ulteriori tipologie di pratiche riguardanti:

- impianti di teleradiocomunicazione

- impianti pubblicitari

- Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.),

con modalità e tempistiche che saranno indicate sul sito istituzionale (www.comunedisanremo.it)

Per ulteriori informazioni, www.comunedisanremo.it (Amministrazione trasparente, Organizzazione, Articolazione degli uffici, SUAP Edilizia)