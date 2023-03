'SanremoInFiore': omaggio di Assohotel Confesercenti al presentatore televisivo Beppe Convertini

Beppe Convertini, nota figura televisiva, presentatore di Linea Verde, in questi giorni nella città dei fiori, è stato uno dei primi a ricevere il 'Sole di Sanremo' sabato mattina direttamente dal suo hotel del centro dove soggiorna.



"Il conduttore - si spiega nel comunicato - ha apprezzato molto il souvenir pensato da Assohotel Confesercenti per l’evento turistico SanremoInFiore, essendo un collezionista e appassionato di piante grasse. Al momento di ricevere con grande piacere il souvenir, ha raccontato la sua recente visita turistica effettuata propria nella azienda agricola di Sanremo che ha coltivato i souvenir".

"Un’occasione - aggiunge Alessi Domenico, presidente cittadino - per ringraziare tutti gli operatori che hanno aderito alla nostra iniziativa. SanremoInFiore è un evento positivo, da rafforzare, da meglio promuovere, ma vincente come formula e come tema. Siamo la città dei fiori, dei colori, e allora sosteniamo i nostri coltivatori, i nostri operatori, i nostri fioristi”.