Rosita Aiello nuova socia del Lions club Bordighera otto luoghi (Foto)

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi accoglie come nuova socia Rosita Aiello con un solenne cerimoniale condotto dalla cerimoniera Mimma Espugnato De Chiara affiancata dal governatore Lions Claudio Sabattini e dal presidente Fabrizio Condro'. Presenti alla serata gli Officer Distrettuali Giorgio Marenco, Luigi Amorosa ed Erika Demaria.

"Rosita entri a far parte della più grande associazione umanitaria formata da individui generosi e dedicati al servizio verso la comunità. Siamo felici e orgogliosi di averti tra noi. Congratulazioni!". Il Governatore dà il benvenuto nella squadra alla nuova socia, invitandola a conoscere il proprio club seguendo il "sentiment" per l'anno 2022-2023 basato sui concetti di conoscenza, comunicazione, coinvolgimento e crescita per apporre il proprio contributo nel club con tutta la sua energia e freschezza all'insegna del motto "we serve". Rosita sarà accompagnata nel suo percorso lionistico con impegno e dedizione dall'amica Emanuela Surace, socia fondatrice del sodalizio.

Il presidente a nome del club ringrazia "il Governatore, gli Officers i soci e gli ospiti che hanno partecipato alla serata, rivolgendo un ringraziamento particolare allo chef del ristorante Marixx di Ventimiglia e il suo staff per averci guidato attraverso il gusto nel viaggio sensoriale dell'alta cucina con professionalità rendendo tale occasione degna di un piacevole ricordo".