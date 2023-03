“La Tela dell’anima”, a Ventimiglia la presentazione del primo romanzo di Donatella Lauria

Nel salone del Chiostro di S. Agostino a Ventimiglia, oggi alle 17, sarà presentato il romanzo esordiente "La tela dell'anima" (L'Erudita, Giulio Perrone editore) di Donatella Lauria. Dialogherà con l'autrice Sonia Viale. Modererà l'incontro Anna Rosaria Gioeni. Vi saranno inoltre letture a cura delle giovani "attrici" Vittoria Lentino, Ludovica Gavino e Greta Carrozza, alunne del liceo Aprosio di Ventimiglia:

Donatella Lauria, nata a Genova nel 1972, è una giornalista e un'insegnante. Amante della filosofia e della scrittura, ha svolto gli studi classici e teologici nel capoluogo ligure. Insegna Religione presso il liceo Aprosio di Ventimiglia. È stata per anni corrispondente del Secolo XIX, occupandosi di cronaca, politica, cultura e spettacoli. Ha collaborato con Avvenire, con testate giornalistiche on-line e ha curato vari uffici stampa a livello nazionale. È stata editore e direttore responsabile del quotidiano Ponenteoggi.it.

Da dieci anni organizza laboratori di giornalismo, latino e filosofia dedicati ai ragazzi per l'Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento (Aistap). Ha collaborato alla redazione di un'antologia dedicata a donne celebri liguri dal titolo Apronia Marcella e le altre (Frilli Editore), con un capitolo su Beatrice di Tenda. Dopo gli studi teologici dal giornalismo è approdata all'insegnamento.

La vita non è una linea retta, è un percorso tortuoso, fatto di strade in salita e sentieri secondari, partenze e ritorni. Come le onde del mare, ci spinge in avanti verso il futuro e ci trascina indietro verso il passato; nell'equilibrio dinamico di questo movimento procediamo con passo irregolare lungo il cammino, ogni tappa ha la sua sorpresa, ogni attimo la sua rivelazione. La tela dell'anima è la storia di Lorenzo, del suo viaggio interiore prima che fisico, alla scoperta di sé.

"Questa ricerca -.ci racconta Donatella Lauria - con il suo stile empatico e comprensivo, richiede il coraggio di guardarsi dentro, di ascoltarsi, di affrontare il peso degli errori commessi e la forza di camminare controvento accettando la possibilità di deludere le aspettative degli altri".