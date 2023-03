Ventimiglia: dopo Andrea Spinosi anche Eleonora Palmero lascia la Lega "Non mi rappresenta più"

E’ stata notata ieri, all’incontro di Andrea Spinosi che ha lasciato la Lega di Ventimiglia ma, a domanda dei giornalisti sul motivo della sua presenza e ad una eventuale sua decisione simile a quella del collega, ha preferito non commentare.

Arriva invece oggi la decisione di Eleonora Palmero, ex Assessore della Giunta Scullino e anche lei esponente della Lega frontaliera: “Dopo attenta riflessione – ha detto - ho preso la non facile decisione di lasciare il partito che è stato casa e famiglia per tanti anni. Mastico pane e Lega da quando sono adolescente, prima attraverso l’esperienza dei miei genitori poi attivamente militando nel partito con grande entusiasmo, con le persone che ho sempre reputato ottimi compagni di viaggio di questa esperienza chiamata politica, creando anche legami di forte amicizia”.

“Nei tre anni di Amministrazione della nostra città – prosegue la Palmero - credo di aver fatto del mio meglio sia da amministratore nei vari ruoli che ho ricoperto, sia come donna di partito, ma ho incontrato spesso ostacoli da chi credevo collega e compagno in questo percorso. Questo e scelte non condivise, non ultima la decisione di far cadere l’amministrazione in un momento storico difficile, dopo due anni di pandemia, dopo la tempesta Alex, mi hanno portato a capire che questa Lega ad oggi non mi rappresenta più”.