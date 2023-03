Pasquetta a Bordighera con Outdoor Experience: un open day per tutti alla scoperta del comprensorio di Monte Nero

Bordighera Outdoor Experience è il primo grande evento outdoor del 2023 dedicato a tutti i Cittadini e ai turisti per conoscere il meraviglioso territorio della città delle palme e il suo bike park.

Tantissime le opportunità all’insegna della natura e del divertimento, che coinvolgeranno le famiglie, gli appassionati dell’attività all’aria aperta, gli sportivi.

Per il mondo a due ruote, su prenotazione sarà possibile partecipare a percorsi guidati con E-Bike ed E-Mtb messe gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Bordighera.

Sulla Rotonda dalle 9.30 alle 18.30 sarà allestito il Sant’Ampelio Outdoor Village, con rampa e materasso gonfiabile per provare in sicurezza le tecniche di salto con la bici (area bike jumping), partenza delle navette per Cian d’Innamurai a Monte Nero, street food e info point.

Il Cian d’Innamurai di Monte Nero, che nel corso dell’intera manifestazione tutti potranno raggiungere in navetta, diventerà il campo base con area ristoro per affrontare i percorsi E-Mtb e trekking e per apprezzare lo spettacolare panorama che spazia tra Ospedaletti e la Francia.

“Bordighera Outdoor Experience è il coronamento di tutti gli investimenti che abbiamo compiuto per creare infrastrutture turistiche che sostengano lo sviluppo economico della Città, con l’obiettivo di destagionalizzare gli arrivi e valorizzare una natura ed un clima davvero unici. Il bike park di Monte Nero, lo IAT, gli interventi al porto, il ledwall, la Ciclovia Bicknell sono oggi realtà concrete, che fanno pienamente parte della strategia a medio-lungo termine che abbiamo definito - commenta l’amministrazione Ingenito - siamo certi che Outdoor Experience sarà per tutti una grande festa e l’opportunità perfetta per conoscere la bellezza del nostro territorio: per Pasquetta l’appuntamento è a Bordighera”.

I tour gratuiti possono essere prenotati a partire da oggi su www.visitbordighera.it, alla pagina https://www.visitbordighera.it/eventi/bordighera-outdoor-experience-2023; ognuno comprende la disponibilità di E-bike e E-MTB e l’assistenza di un accompagnatore.

E-Mtb Tour

Due diverse escursioni in mountain bike elettrica nell’area di Monte Nero, livello principiante e intermedio, con partenze al mattino e pomeriggio.

E-Bike Tour

Escursione stradale con e-bike per principianti, lungo la ciclabile fronte mare verso Ventimiglia, ritorno e salita al Cian d'Innamurai di Monte Nero.

Trekking Tour

Escursione panoramica adatta a tutti con partenza da Cian d'Innamurai (raggiungibile con navetta gratuita), salita fino a Cima Monte Nero e discesa verso Seborga. Rientro con navetta.