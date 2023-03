Sanremo: ‘Dublin for English’ per gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo ‘Ruffini-Aicardi’

Accompagnati dai docenti Franco Banaudi, Lorenzo Trucco, Tiziana Vetani e Monica Viglietti, circa cinquanta ragazzi delle classi quinte e quarte hanno partecipato a un soggiorno linguistico a Dublino per lo studio dell’inglese.

Ci racconta la professoressa Vetani, docente di inglese all’Istituto Tecnico Turistico di Sanremo “E’ stata una settimana intensa e formativa: il CES è una delle scuole piu’ prestigiose di Dublino; i nostri studenti erano impegnati nelle lezioni al mattino, seguiti da ottimi insegnanti, soprattutto in attività di “speaking” per potenziare le competenze in produzione e comprensione orale. Naturalmente, il soggiorno ha offerto anche altre opportunità, ad esempio l’esperienza presso le famiglie ospitanti e occasioni turistiche come la famosa parata per il St Patrick’s Day, visite dei luoghi caratteristici e escursioni in mezzo alla natura che i nostri ragazzi hanno potuto fare anche accompagnati da studenti dublinesi”.

Soddisfatta, la Dirigente Scolastica Mariagrazia Blanco aggiunge: “ Dopo i periodi di chiusure e restrizioni obbligate, il “Ruffini-Aicardi” torna a proporre interessanti iniziative ai suoi studenti. Puntiamo molto sulla formazione linguistica; lo studio di diverse lingue straniere è previsto dai quadri orari di tutti i nostri corsi di studio e, pertanto, ricordo anche gli altri progetti del settore linguistico attivi nel nostro istituto quali i corsi per conseguire le Certificazioni linguistiche, gemellaggi con scuole straniere, cineforum e teatro in lingua straniera”.