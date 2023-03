Riqualificazione di piazza della Costituente a Ventimiglia, Federazione Civica rassicura: "Parcheggi interrati non si toccano" (Foto e video)

“Abbiamo voluto incontrare gli abitanti della zona del borgo dopo la notizia, che era uscita in questi giorni, riguardo al parcheggio in piazza della Costituente che sarebbe sparito e trasferito in un’altra zona. I residenti volevano delle rassicurazioni in merito e così abbiamo deciso di incontrarli per spiegare quali sono i fatti al momento” - fa sapere Nico Martinetto, un rappresentante della Federazione Civica, che, ieri sera, ha incontrato i cittadini presso la sede in piazza della Costituente 7/B a Ventimiglia per parlare del futuro del borgo.

Era, infatti, trapelata la variante progettuale che il privato proponente la riqualificazione di piazza Costituente ha presentato in Comune nella quale, a quanto pare, non era prevista più la realizzazione del parcheggio interrato ma solo di un piccolo parcheggio esterno a sud dell'edificio. “E' un progetto che è stato acquisito dal Comune sulla base di quelle che erano le progettazioni e gli intenti di chi aveva acquistato l'ex Aci, che voleva sviluppare la sua ditta privata. L'idea era di coordinare una sorta di partenariato pubblico-privato. Il pubblico, cioè il Comune, ha la proprietà della piazza. La precedente amministrazione voleva potenziare la possibilità di avere dei parcheggi interrati che siano superiori a quelli che attualmente ci può fornire la piazza. Ci sono stati diversi incontri per coordinare le esigenze di entrambi. C'è una la norma, che è stata voluta con queste caratteristiche per impedire ai privati di fare quello che vogliono. C'è un vincolo" - sottolinea Tiziana Panetta della Federazione Civica.

"I posti auto al borgo e a Ventimiglia Alta sono già oggi molto carenti e non è possibile immaginare che ne siano tolti. Gli interventi dei privati devono riqualificare la zona ma senza togliere i posti auto esistenti, anzi si deve prevedere un raddoppio di quelli esistenti da mettere a disposizione dei cittadini che risiedono nella zona del Borgo e a Ventimiglia Alta. Grazie all'intervento dei privati e ai loro investimenti questo è possibile, ma il comune deve fare la sua parte e contribuire. " - sottolinea Tiziana Panetta della Federazione Civica - "Siamo molto favorevoli agli interventi di imprenditori privati che investono nella nostra città ma pensando ai necessari oneri di urbanizzazione che sono i parcheggi e, da non dimenticare, il verde pubblico. Anche sul verde abbiamo la pretesa di non vedere solo aiuole ma vogliamo vedere piantare alberi di alto fusto a centinaia in tutta la città”.

Durante la serata i rappresentanti della Federazione Civica si sono confrontati con gli abitanti anche sui problemi del borgo: la mancanza dei parcheggi, i rifiuti abbandonati e il nuovo servizio di raccolta differenziata, la passerella e un campo d'accoglienza per migranti. I residenti hanno inoltre proposto di creare un comitato di quartiere. “È stata un’ottima occasione per fare comunità e creare quel senso di squadra che dovrebbe esserci tra tutti i cittadini” - commenta Giuseppe Palmero, un altro rappresentante della Federazione Civica - “Noi ci proponiamo come gruppo solido con delle idee forti ma anche ragionate e ci piace parlarne con la popolazione. In questo caso era un problema legato al quartiere che riguarda tutta la città, perché è un’opera importante. Vista la preoccupazione dei cittadini ci è sembrato giusto venire a dare delle risposte: il problema non sussiste in quanto la partecipazione tra il privato e il pubblico è partita con la precedente amministrazione. Si sono create le condizioni per realizzare la riqualificazione dell’edificio dell’ex Aci e la nuova piazza della Costituente, che prevede una piazza bella, con verde, fontane e sedute. Un luogo vivibile, funzionale e bello con parcheggi sotterranei. Non c’è pericolo che vengano tolti questi parcheggi a meno che non venga cambiata la norma che avevamo inserito un anno fa. Garantiamo che da parte nostra non c’è intenzione di modificare questa norma, anzi faremo in modo di garantire che il progetto venga eseguito nella maniera che abbiamo voluto la volta scorsa“.