Ventimiglia: da sabato prossimo al centro culturale 'San Francesco' la mostra sulla ferrovia della Val Roya

Sabato alle 15,15, al Centro Culturale San Francesco di via Garibaldi a Ventimiglia Alta, si svolgerà l’inaugurazione e l’apertura al pubblico della mostra-evento ‘La Ferrovia della Val Roya – Le Chemin de Fer de Monsieur Biancheri’ con foto, stampe, cartine, filmati dalla collezione di Erino Viola, modellini e plastici del Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia inerenti la storia della ferrovia della Val Roya.

Il programma prevede i saluti degli organizzatori: Erino Viola per la Fondazione Giuseppe Biancheri, Sergio Pallanca per il Comitato pro Centro Storico, Sergio Scibilia per l’Associazione Giuseppe Biancheri. Alle 16 la relazione della Prof.ssa Simonetta Tombaccini Villefranque, storica ed archivista, dal titolo ‘Giuseppe Biancheri e la Valle Roya’.

Alle 17 i visitatori potranno seguire una visita guidata alla mostra con cenni storici sulla chiesa di San Francesco a cura del Dott. Sergio Pallanca. Alle 17.30 visita alla dimora storica di Giuseppe Biancheri, ospiti di Erino Viola, che illustrerà documenti, cimeli e ricordi di Giuseppe Biancheri e, al termine, la degustazione di prodotti tipici ventimigliesi.

Lunedì 27 Marzo, sempre nella stessa sede, si svolgerà dalle 14.30 il convegno su ‘Mobilità, Turismo ed Economia’ alla presenza di esperti e autorità politiche locali, regionali e nazionali italiane e francesi con relazioni di tecnici, ricercatori universitari, politici con la moderazione dell’Avv. Luca Fucini Console Onorario Di Francia per la Provincia di Imperia.