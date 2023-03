Sanremo: giovedì prossimo a Villa Magnolie un incontro del reporter Mariano Giustino con il 'Cassini'

Giovedì prossimo alle 16.30, nell’aula magna di Villa Magnolie del Liceo G.D. Cassini si terrà un incontro con il reporter di “Radio Radicale” Mariano Giustino. Nato a Napoli nel 1957 e laureatosi in ingegneria, è il fondatore e il direttore della rivista “Diritto e Libertà”, oltre che presidente dell’Associazione Radicale Gaetano Salvemini.

É stato segretario nazionale del “Movimento dei Club Pannella-Riformatori” nel 1996 e coordinatore e dirigente del Partito Radicale dal 1996 al 2004. E’ stato anche tra i fondatori del Comitato di coordinamento dei radicali italiani nel 1998 e nel 2001. Fu coordinatore nazionale per le campagne referendarie per la riforma liberale democratica in Italia, insieme a Emma Bonino e Marco Pannella. Dal 1995 è un attivista per i diritti umani e civili.

L’evento si inserisce nel ciclo “interviste in villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità”. A seguito del terremoto in Turchia, si tratterà dell’attuale situazione della penisola turca e dell’importanza geografica che essa detiene. Altri temi affrontati saranno: la condizione femminile in Iran, le rotte migratorie, la libertà di stampa, la questione dei diritti civili, la posizione turca riguardo le problematiche mediorientali, il ruolo turco nel conflitto russo-ucraino.