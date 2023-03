Bordighera: 'Giornata per vittime di mafia', domani la visita di un immobile confiscato

Nel quadro delle iniziative volte a celebrare la “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, si svolge domani un sopralluogo in un compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata, sito in Bordighera.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di attività di sensibilizzazione alla cultura della legalità e al contrasto ad ogni forma di criminalità di stampo mafioso e rientra nell’ambito delle attività procedimentali che la Prefettura di Imperia sta conducendo, unitamente al Sindaco di Bordighera e alle Associazioni di volontariato Spes e Caritas, con il coordinamento di Libera, per la destinazione del bene in questione a finalità sociali.

Saranno presenti il Prefetto di Imperia, il Sindaco, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, un rappresentante della Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, oltre ai referenti delle suddette Associazioni di volontariato. L’incontro si terrà alle 11, in via Cornice dei Due Golfi in Bordighera