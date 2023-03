Politica, Berrino (FdI): “Il Patto per la Terza Età dà concretezza alla figura dell'anziano perché possa finalmente essere una risorsa”

“Il Patto per la Terza Età è un provvedimento a lungo atteso e tramite il quale ci si prefigge l'obiettivo di dare concretezza alla figura dell'anziano perché possa finalmente essere una risorsa. Ci siamo impegnati per far sì che questo disegno di legge delega fosse approvato rapidamente. Adesso lavoreremo per dare attuazione a questa riforma con la stessa celerità per il bene dell'Italia e degli italiani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente la Commissione Sanità di Palazzo Madama.