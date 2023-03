Vallecrosia, la parrocchia di San Rocco propone "Riscopriamoci umani": primo ospite il dottor Roberto Ravera

La parrocchia di San Rocco a Vallecrosia propone "Riscopriamoci umani", una serie di incontri, rivolti alle persone del territorio, per vivere un’autentica spiritualità. Sarà anche un’occasione di riflessione suddivisa in quattro appuntamenti che si terranno tutti i giovedì. Il primo incontro sarà domani alle 20.45 al teatro parrocchiale e vedrà come ospite speciale il dottor Roberto Ravera.

“Si è pensato di proporre degli spunti che possano servire ad ogni adulto in cammino o in ricerca in questo tempo complesso” - spiega don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “I temi e i relatori scelti sono stati pensati proprio per questo, ripartire dalla nostra umanità attraverso semplici concetti: l'altro, l'ascolto, il confronto e il cambiamento. Il primo dei quattro incontri si terrà giovedì 23 alle 20.45 presso il teatro parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia e avrà come tema l'altro”.

“Il relatore sarà il dottor Roberto Ravera, primario della struttura complessa di Psicologia dell'Asl1 e da molti anni impegnato in Sierra Leone in un’organizzazione a favore delle popolazioni di quel paese che vivono in condizioni di grave disagio. A partire dalle sue esperienze ci aiuterà a riflettere su chi siamo noi nel confronto con l'altro: un'opportunità da cogliere" - svela don Rito - “L'invito è rivolto a tutti”.

Gli altri appuntamenti saranno: giovedì 13 aprile alle 20.45 con un incontro dedicato al cambiamento insieme al formatore Nazzareno Coppola; giovedì 18 maggio, sempre alle 20.45, invece, sarà incentrato sull’incontro. Per l'occasione sarà presente la teologa Alice Bianchi. Infine, giovedì 8 giugno alle 20.45 un ospite a sorpresa parlerà dell’ascolto.