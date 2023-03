Alle Macine del Confluente di Badalucco venerdì sera un menù dedicato ai carciofi

Continuano alle Macine del Confluente le cene a tema dedicate alle Eccellenze del nostro Territorio. Venerdì 24 marzo lo Chef Giancarlo Borgo ripresenterà il menù degustazione dedicato al carciofo. Una ghiotta e imperdibile occasione per chi non ha trovato posto nelle serate precedenti per gustare questo gustoso prodotto declinato in diverse preparazioni.

Lo chef, che continua a stupire la clientela con nuove e sempre originali creazioni propone il seguente menù, al costo di 38,00 euro bevande escluse:

Menù

Antipasto: Crudo, Cotto, in Pastella e… Caramellato

Piccoli Cestini di Pasta Phyllo con Carciofi di Sanremo Spadellati, Speck Croccante e Porri

Tartare di Manzo Garronese, accompagnata da Olive Taggiasche su letto di Carciofi Croccanti

Carciofi In Pastella serviti con Marmellata di Peperone Maison

Carciofo di Sanremo caramellato accompagnato da gelato all'Olio extravergine di Oliva

Il Primo Piatto

Maltagliati Fatti a Mano con Semola di Grano Duro e Formaggio Grana accompagnati da Olive Taggiasche e Carciofi

I Secondi Piatti

Tagliata di Manzo alla Pietra con Contorno di Insalata di Carciofi

Oppure

Baccalà croccante cotto sulla pelle con contorno di Carciofi

Dessert

Dessert a scelta tra le proposte à la carte

Caffè

Per informazioni e prenotazioni telefono 0184.407018

Locanda le Macine del Confluente si trova a Badalucco in località Oxentina, è un Ristorante della Tavolozza e dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e può essere contattato anche via mail: info@macine.eu