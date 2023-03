Sanremo: Deplasticati e studenti del 'Colombo' insieme per ripulire Pian di Nave (foto)

Iniziativa ambientale a Pian di Nave dove i Deplasticati hanno affiancato i ragazzi dell'istituto tecnico Cristoforo Colombo di Sanremo, in particolare la seconda C ITAI (informatici) e la terza CAT (geometri). I giovani, armati di guanti e sacchetti hanno lavorato sodo e con grande entusiasmo per più di due ore, liberando la scogliera e la zona circostante da chili di rifiuti sotto la guida di alcuni nostri volontari e dei loro insegnanti.

L'azione "pratica" fa seguito ad una mattinata in classe dove circa un mese fa insieme all'assessore all'Ambiente del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, è stato spiegato ai ragazzi le particolarità preziose del nostro territorio e dei pericoli che corre a causa del mancato rispetto che dobbiamo allo stesso. Hanno letteralmente toccato con mano cosa si intende, rimanendo particolarmente impressionati dalla massiccia presenza di rifiuti, alcuni di questi impensabili tra gli scogli: copertoni, tubi, rottami di sedie a sdraio, uno sgabello, uno stendino oltre a una quantità enorme di bottiglie di birra.

L'iniziativa, fortemente voluta dalle professoresse Chiara Dalmasso e Barbara Ratto, affiancate dai professori Flavio Cipollone, Stefano Mulas e Luca Cosentino, ha consentito agli allievi dell'istituto di svolgere le ore di educazione civica in maniera un po' insolita ma con risultati che non dimenticheranno presto.

“Si ringraziano l'assessore Tonegutti per aver partecipato in prima persona e, ancora una volta, Amaie Energia per la preziosa collaborazione” dichiarano i promotori dell'iniziativa.