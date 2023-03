Ospedaletti: una pensilina con pannelli fotovoltaici per ricaricare biciclette smartphone sulla ciclabile (Foto e Video)

Una pensilina fotovoltaica con tanto di panchina per riposarsi e dotata di connessioni per la ricarica di biciclette e smartphone.

E’ stata inaugurata questa mattina, sulla pista ciclabile di Ospedaletti a metà tra ‘La Piccola’ e la galleria. Una panchina sopra la quale sono stati montati grossi pannelli solari che permettono la ricarica delle biciclette, al costo di 50 centesimi, ma anche di telefonini e tablet, sia in modo wireless che con il classico cavo Usb.

La pensilina è stata realizzata anche con il contributo dei commercianti di Ospedaletti grazie ai ricavi derivati dall'operazione 'Pignurin moneta virtuale' messa in atto durante l'estate 2020 per aiutare la ripresa post-lockdown.

Sempre in tema di ricarica green, tra alcuni giorni saranno attive anche le due colonnine di ‘Enel X’, installate da poco sul piazzale antistante il Byblos. In questo caso serviranno per le auto, che saranno caricate in modo ‘veloce.

Tornando a parlare della pista ciclabile, il Sindaco Cimiotti ha assicurato che i lavori che la stanno interessando nella zona de ‘La Piccola’ termineranno entro la stagione estiva.