Monaco, l'Alta Commissione dei Conti presenta il Rapporto Pubblico Annuale 2022

Il presidente dell'Alta Commissione dei Conti, Christian Descheemaeker, ha presentato, lo scorso 15 marzo, a S.A.S. il Principe Sovrano, il Rapporto Pubblico Annuale 2022 che l'Istituzione Superiore di Controllo (I.S.C.) del Principato di Monaco aveva concluso il 13 dicembre 2022. Questa data, identica a quella dell'anno precedente, è significativamente anteriore rispetto agli anni precedenti.

Disponibile sul sito web del governo del principe, questo rapporto tratta, ai sensi dell'ordinanza Sovrano del 2 luglio 2008, delle attività dell'Alta Commissione dei Conti in corso l'ultimo anno. Nel corso dell'anno 2022, l'Alta Commissione dei Conti ha svolto, in primo luogo, in conformità ai testi che lo disciplinano, il controllo dei conti e la gestione finanziaria dello Stato durante l'anno fiscale 2021. Lo scopo di questo rapporto è in particolare quello di consentire a SAS il Principe Sovrano di regolare il bilancio dell'esercizio.

In secondo luogo, l'Alta Commissione dei conti ha completato l'audit:

• Assistenza abitativa concessa dallo Stato ai residenti nel territorio della Principato;

• lo Stade Louis II per gli anni fiscali dal 2016 al 2020;

• il Nuovo Museo Nazionale di Monaco per gli anni fiscali dal 2016 al 2021;

• la Société d'Exploitation des Ports de Monaco e la sua controllata Société Monégasque Port International per gli esercizi dal 2016 al 2020;

• la società “Marchi di Stato” per gli esercizi dal 2012 al 2021.

Inoltre, i controlli dell'Ufficio della Protezione Sociale, per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020, e del Princess Grace Hospital Center, per gli anni fiscali dal 2018 al 2021, è stato completato. Le procedure sono in corso.

Infine, è stato completato anche il controllo del Comune, per gli esercizi dal 2019 al 2021. Il contraddittorio per quest'ultimo controllo inizierà solo nel 2023. Proseguiti naturalmente nel 2022, i rapporti con l'I.S.C. stranieri e associazioni che li riuniscono, in particolare con l'organizzazione delle Istituzioni Superiori di Global Audit of Public Finances (INTOSAI), che ne ha organizzato l'assemblea generale a Rio de Janeiro, Brasile, nel novembre 2022, alla quale la commissione ha partecipato con il Superiore dei Conti.

Infine, in questo anno 2022, in vista delle Elezioni Nazionali e Comunali, la Commissione di Audit dei conti della campagna, a cui tre membri dell'Alto Commissariato di Conti, compreso il suo Presidente, ha avviato l'attività di informazione dei candidati.