Imperia: la prossima settimana con la Croce Bianca sbarca al 'Littardi' il progetto 'Guido bene, guido sicuro'

La Croce Bianca di Imperia organizza il progetto ‘Guido Bene Guido Sicuro’, arrivato per la prima volta a livello nazionale nelle scuole medie e, nel caso specifico, al Comprensivo ‘Littardi’ del capoluogo.

Dopo il grande successo di Sanremo che ha visto coinvolti più di 300 studenti, questa volta su richiesta della stessa scuola la Cbi ha progettato per il 27 con la parte teorica a scuola, dove si tratteranno argomenti fondamentali sulla sicurezza, a partire dagli strumenti base per andare in moto scelta del casco delle protezioni, per poi parlare di postura in moto.

Per l'occasione saranno portate in aula due moto per provare le varie posture di guida, ci sarà poi il passaggio relativo al cosa fare in caso di incidente a cura della nostra associazione, come fare una chiamata di soccorso, come trattare una caduta in moto cosa fare, ma sopratutto cosa non fare. Inoltre con la collaborazione del nucleo motocilisti dei Carabinieri si parlerà di educazione stradale.

Il 28 marzo, in Calata Anselmi, si svolgerà la prova pratica in quanto gli studenti al termine della giornata didattica in aula del 27 metteranno in pratica le nozioni attraverso la prova di moto elettriche su un percorso realizzato per loro, dalle 10.